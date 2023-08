Hannover/Bremen - Zum Start der neuen Woche wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen wechselhaft. Am Vormittag sind laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) abwechselnd Sonne und Wolken zu erwarten. Später am Tag ziehen Schauer oder Gewitter auf und die Temperaturen steigen auf bis zu 25 bis 29 Grad. Gebietsweise sind Starkregen und heftiger Starkregen sowie Sturmböen mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich. In der Nacht zum Dienstag sollen die Schauer und Gewitter andauern. Die Temperaturen sinken laut auf 16 bis 19 Grad ab.