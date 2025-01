Hannover/Bremen - Auf wechselhaftes Wetter können sich die Menschen in Bremen und Niedersachsen einstellen. Am Vormittag bleibt es zunächst trocken bei wechselhafter Bewölkung, nur an der See gibt es vereinzelt Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen tagsüber Höchstwerte von 4 bis 7 Grad, im Oberharz um die 2 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es teils wolkig, teils klar, im Westen gibt es gebietsweise Nebel. Verbreitet gibt es auch leichten Frost zwischen minus 4 und minus 1 Grad, im Oberharz bis minus 6 Grad. Auf den Inseln bleibt es frostfrei bei etwa 3 Grad.

Am Samstag bleibt es laut DWD vielfach stark bewölkt, vor allem bis Mittag teils auch trüb, vereinzelt mit ein paar Tropfen. Tagsüber soll es vor allem in der Südhälfte auflockern mit etwas Sonne. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 4 Grad, im Bergland um die 2 Grad.