Der Samstag startet sonnig, aber am Nachmittag können Gewitter über dem Bergland aufziehen. Auch in der Nacht zum Sonntag sind vereinzelte Gewitter und Starkregen möglich.

Wechselhaftes Wetter in Sachsen am Wochenende erwartet

Leipzig - Die Menschen in Sachsen müssen sich am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Es wird sowohl Sonnenschein als auch Regenschauer und örtliche Gewitter geben. Am Samstag wird sich in weiten Teilen Sachsens die Sonne zeigen, jedoch können sich am Nachmittag über dem Bergland einzelne Gewitter entwickeln, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mitteilte.

In der Nacht zum Sonntag ziehen Regenwolken von Westen nach Osten über den gesamten Freistaat. Auch hier kann es vereinzelt zu Gewittern und Starkregen kommen. Im Laufe des Vormittags ziehen die Wolken dann in Richtung Polen ab. Größere Unwetter sind nicht zu erwarten.

Die Temperaturen liegen am Samstag im Raum Görlitz bei etwa 25 Grad Celsius, während im Leipziger Raum bis zu 27 Grad Celsius erwartet werden. In der Nacht kühlt es auf etwa 17 Grad Celsius ab. Am Sonntagnachmittag bleibt es in den meisten Gebieten bewölkt, aber trocken, bei Temperaturen um die 24 Grad Celsius.

In der kommenden Woche wird es wieder wärmer, mit Temperaturen, die an die 30-Grad-Marke heranreichen.