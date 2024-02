Wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt

Ein dunkler Wolkenhimmel über dem Radweg und Deich in der Muldeaue.

Magdeburg - Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt am Samstag. Der Wochenendstart bringt einen Sonne-Wolken-Mix und einzelne Schauer, teils auch kurze Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen klettern auf bis zu elf, im Harz auf bis zu neun Grad. Im Harz weht ein zeitweise böiger Wind, auf dem Brocken gibt es Sturmböen.

In der Nacht zum Sonntag gibt es wenig Wolken am Himmel, und die Temperaturen fallen auf minus ein Grad. Auf dem Brocken wehen Sturmböen.

Auch der Sonntag bringt wechselhaftes Wetter mit Temperaturen von bis zu zwölf Grad, im Harz bis zu neun Grad. Auf dem Brocken gibt es zeitweise stürmische Böen.