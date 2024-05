Wechselhaftes Wetter in Thüringen

Wolken ziehen über die Statue auf dem Haus zum breiten Herd am Fischmarkt.

Erfurt - Ein wechselhafter Dienstag erwartet die Menschen in Thüringen. Am Himmel wechseln sich Wolken und Sonne ab und es regnet zeitweise, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad, im Bergland maximal 17 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis acht Grad.

Auch der Mittwoch wird voraussichtlich stark bewölkt und zeitweise regnerisch, mit örtlichen Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 21 Grad, im Bergland bis zu 17 Grad.