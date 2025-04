Berlin/Potsdam - Die Menschen in Brandenburg und Berlin können sich zwar erneut auf hohe Temperaturen von bis zu 22 Grad in der Hauptstadtregion einstellen. Zum Ende der Woche soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jedoch wieder regnen.

Heute hängt eine dichte Wolkendecke über Berlin und Brandenburg. Bei 14 bis 17 Grad bleibt es dennoch trocken. Dazu kommen bis zum Abend örtlich Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen bis auf sieben Grad ab und der Wind lässt wieder nach.

Am Wochenende bleibt es weiterhin wechselhaft und die Sonne bleibt hinter einer dichten Wolkendecke versteckt. Bei maximal 17 Grad bleibt es am Samstag noch trocken. Am Sonntag ziehen von Westen her Schauer auf, die sich bis in die neue Woche fortsetzen. Mit 20 bis 22 Grad wird es am letzten Tag der Woche dabei sehr mild.