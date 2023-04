Wechselhaftes Wochenendwetter in Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg - Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, startet der Tag mit einigen Wolken. Im Laufe des Vormittags zieht östlich von Elbe und Saale Regen auf. Gebietsweise blickt die Sonne durch - bei Höchstwerten zwischen 9 und 12 Grad. Nachts bleibt es bedeckt und der Regen breitet sich auf alle Landesteile aus. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 3 und 7 Grad.

Am Samstag hält sich die Wolkendecke hartnäckig am Himmel, es bleibt regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht zum Sonntag lässt der Regen nach, dabei wird es weiterhin bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad.

Der Sonntag bleibt laut DWD stark bewölkt, gebietsweise tritt etwas Regen auf. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 12 und 14 Grad erwartet. In der Nacht zum Montag wechselt die Bewölkung immer wieder und besonders im Süden treten gelegentlich leichte Schauer auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad ab.