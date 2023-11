Wechselnd bewölkt in Sachsen-Anhalt: nachts Frost und Glätte

Erfurt - Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet ein Wechsel zwischen Wolken und heiteren Abschnitten. Dabei bleibt es überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Demnach startet der Tag zunächst heiter, am Nachmittag verdichtet sich die Wolkendecke. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3, im Harz zwischen minus 3 und 0 Grad. Nachts nimmt die Bewölkung erneut zu, im Norden regnet es leicht. Vor allem im Harz besteht Glättegefahr und es tritt Frost auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 2 und 2 Grad.

Der Donnerstag beginnt zunächst neblig trüb. Im Tagesverlauf zieht der Nebel ab und es ziehen laut DWD Wolken auf. Dabei bleibt es regenfrei. Zum Teil können starke bis stürmische Böen auftreten, auf dem Brocken werden Orkanböen erwartet. Die Höchsttemperaturen klettern auf Werte zwischen 8 und 10, im Harz zwischen 4 und 7 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es weiterhin bedeckt, von Nord nach Süd zieht Regen durch. Starke und stürmische Böen sind laut Vorhersage weiter möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad.