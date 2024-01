Fahrgäste stehen in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe.

Berlin - Wegen der großen Demonstration von Bauern in der Berliner Innenstadt sollten am Montag zahlreiche Buslinien umgeleitet werden oder ausfallen. Die Verkehrsbetriebe BVG schrieben am Montagmorgen im Internet: „Demonstration: Es kann bei vielen Buslinien wegen der Großdemonstration im gesamten Stadtgebiet zu Verspätungen, Umleitungen, Linienteileinstellungen sowie Linieneinstellungen kommen.“ Auch bei der S-Bahn gab es Änderungen. Der Ersatzverkehr mit Bussen für die Linie S1 wurde zwischen Südkreuz und Friedrichstraße eingestellt. Fahrgäste sollten die U-Bahn und Ringbahn der S-Bahn nutzen.