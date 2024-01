Westerstede - Wegen dichten Nebels ist ein Mann in Westerstede (Ammerland) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige aus Halsbek wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er habe am Donnerstagabend bei einer Autofahrt den Verlauf einer Kurve wegen des dichten Nebels nicht mehr erkennen können. Das Auto des Mannes kam von der Fahrbahn ab und wurde zwischen zwei Bäumen eingeklemmt.