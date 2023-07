Berlin/Kleinmachnow - Wegen der Suche nach einem Raubtier verlegt die Brandenburger Gemeinde Kleinmachnow geplante Open-Air-Veranstaltungen vorsorglich nach innen. Solange die Gefahr einer freilaufenden Löwin besteht, finden der Kinosommer und ein Konzert am Wochenende nicht im Freien, sondern in einem Rathaus-Saal statt, wie die Gemeinde mitteilte. Am Freitag ging die Suche nach dem Tier im Wald weiter. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Aktivitäten im Freien einzuschränken und etwa keine Spaziergänge im Wald zu unternehmen.

In der Nacht zum Donnerstag soll eine freilaufende Raubkatze in Kleinmachnow südwestlich von Berlin gesichtet worden sein. Die Polizei geht davon aus, dass es sich wahrscheinlich um eine Löwin handelt. Experten äußerten aber auch Zweifel, dass es tatsächlich eine Raubkatze ist.