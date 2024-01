Erfurt - Weil eine Mitarbeiterin ihn auf das Rauchverbot in einem Erfurter Schnellrestaurant hingewiesen hat, hat ein 37-Jähriger am Montagabend in einem Lokal in der Innenstadt randaliert. Der Mann habe einen Stuhl nach der 44-jährigen Angestellten geworfen und einen weiteren zerstört, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Er sei zunächst aus dem Schnellrestaurant verschwunden, wurde jedoch wenig später von der Polizei gefunden. Die Mitarbeiterin des Restaurants wurde nur leicht verletzt.