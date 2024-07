Hannover - Um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu verhindern, appelliert das Landwirtschaftsministerium an Reisende. Weder frisches Schweinefleisch noch verpackte Wurst oder Schinken sollten aus betroffenen Regionen mitgebracht werden, teilte das Ministerium mit. Das Virus könne in den Lebensmitteln über Wochen und Monate infektiös bleiben. „Beim Picknick im Grünen oder bei der Rast an Autobahnen oder Landstraßen sollen keinesfalls Speiseabfälle in der Natur entsorgt werden“, hieß es weiter.

Dem Bundeslandwirtschaftsministerium zufolge verbreitet sich die ASP seit 2014 in Europa, vor allem östliche Länder sind betroffen. In Deutschland seien bisher Fälle in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie in Hessen und Rheinland-Pfalz aufgetreten. Auf den Fund eines erkrankten Wildschweins im Nachbarland Hessen vor wenigen Wochen reagierten Landwirte besorgt. Der Landesbauernverband Landvolk Niedersachsen rief zu erhöhter Vorsicht auf.

Die ASP ist eine Viruserkrankung, die ausschließlich Haus- und Wildschweine befällt, oft mit tödlichem Ende. Menschen und andere Haus- und Nutztiere sind nicht gefährdet.