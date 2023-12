Bremerhaven - Ein Streit um die Fahrweise unter zwei Autofahren ist am Mittwoch in Bremerhaven eskaliert. Ein 29 Jahre alter Autofahrer schlug das Seitenfenster des Autos eines anderen Fahrers kaputt, als beide an einer roten Ampel hielten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 20 Jahre alte Autofahrer des beschädigten Autos wurde dabei den Angaben nach durch Glassplitter leicht verletzt.

Der 20-Jährige schilderte den Beamten demnach später, dass der andere Autofahrer ihm sehr dicht aufgefahren sei. An der Ampel habe er ihn daraufhin durch das geöffnete Fenster ansprechen wollen. Der andere Mann sei daraufhin ausgestiegen und habe die wieder geschlossene Fensterscheibe zerstört, ehe er weitergefahren sei. Polizisten trafen den 29-Jährigen weniger später in dessen Wohnung an. Er gab an, dass der 20-Jährige ihn zuvor an der Ampel beleidigt habe.

Gegen den 29-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässigen Körperverletzung und Sachbeschädigung ausgestellt. Gegen den jüngeren Mann wurde zudem eine Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung gestellt.