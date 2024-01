Berlin - Wegen der Beziehung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner mit Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU) gelten im Berliner Senat ab sofort neue Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Dies teilte Senatssprecherin Christine Richter am Dienstag mit. Wegner habe die Regeln selbst vorgeschlagen. Der Senat habe sie angenommen. Wegner und Günther-Wünsch wollen demnach ihre Ämter wie bisher weiter führen - unter strikter Trennung von Privatem und Dienstlichem, wie Richter sagte.

Konkret gibt Wegner mit der Regeländerung seine Rolle als Vermittler bei Streitfällen zwischen den Fachverwaltungen des Senats ab, sofern es um die Bildungsverwaltung geht. Dann soll Bürgermeister Stefan Evers (CDU) die Vermittlung übernehmen. Ist Evers selbst in einen Konflikt verwickelt, soll Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) zuständig sein. Es werde geprüft, wie die Geschäftsordnung des Senats entsprechend geändert werden solle, sagte Richter.

Wegner und Günther-Wünsch hatten am Freitag über ihren Anwalt mitteilen lassen, sie hätten sich im Herbst 2023 entschieden, eine Beziehung einzugehen. Unter anderen Grüne und Linke hatten bezweifelt, dass beide Senatsmitglieder Privates und Berufliches klar genug trennen könnten und vor Interessenkonflikten gewarnt.

Senatssprecherin Richter sagte, über die Beziehung der beiden sei am Dienstag erstmals im Senat gesprochen worden. Beide hätten erklären lassen, in ihrer Amtsführung Berufliches und Privates und Dienstliches strikt zu trennen. „Aus meiner Erfahrung haben sie das in den vergangenen Monaten und Wochen unter Beweis gestellt, dass dies gelingen kann“, sagte Richter.

„Nichtsdestotrotz gab es den verständlichen Wunsch des Koalitionspartners, innerhalb der Koalition für Regelungen zu sorgen, dass man dieser besonderen Konstellation im Senat Rechnung trägt.“ Der Wunsch nach einer solchen Regelung sei aber nicht nur von SPD-Senatsmitgliedern gekommen. „Den Wunsch gab es insgesamt.“

Linke-Fraktionschef Carsten Schatz hatte am Montag gefordert, Wegner müsse Transparenz darüber herstellen, wie konkret Berufliches und Privates getrennt werden sollten. Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch und Werner Graf hatten am gleichen Tag gefordert, Wegner solle nach der Senatssitzung entsprechende Transparenz schaffen.

Giffey, die auch SPD-Landesvorsitzende ist, hatte am Montag verlangt, Wegner solle im Senat einen Vorschlag unterbreiten, wie sich private und berufliche Interessen strikt trennen lassen könnten. Richter sagte, Wegner habe seinen Vorschlag schon am Montag Giffey und den beiden Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh (SPD) und Dirk Stettner (CDU) unterbreitet.