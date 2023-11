Brüssel/Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner fordert finanzielle Unterstützung der EU für die Hauptstadt über die bis 2027 laufende Förderperiode hinaus. „Ich setze mich dafür ein, dass Berlin auch in Zukunft von EU-Erfolgsprogrammen wie EFRE und ESF+ profitiert“, erklärte der CDU-Politiker am Mittwoch nach einer Sonderkonferenz der ostdeutschen Regierungschefs in Brüssel. „In allen Regionen müssen die positiven Effekte verstetigt werden, in allen Regionen kommen neue Herausforderungen hinzu, in allen Regionen muss die Transformation gelingen. Nur so kann ein vereintes Europa weiter Früchte tragen.“

Die ostdeutschen Länder erhalten aus den sogenannten EU-Strukturfonds Milliardensummen, um Rückstände in ihrer Entwicklung aufzuholen und Nachteile auszugleichen. Allein aus dem größten Strukturfonds, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), fließen laut Bundeswirtschaftsministerium im Förderzeitraum 2021-2027 rund elf Milliarden Euro nach Deutschland, allerdings nicht nur in östliche Regionen. In Berlin summieren sich die Fördermittel aus den Strukturfonds in der laufenden Förderperiode auf mehr als 800 Millionen Euro, wie die Senatskanzlei mitteilte.