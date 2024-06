Berlins Regierender Bürgermeister hat sich vorgenommen, in allen zwölf Bezirken mit Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren. Der nächste Termin ist in Pankow.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) stellt sich am 17. Juli in Pankow der Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern. Themen werden unter anderem die Verkehrs-, Stadtentwicklungs- und Bildungspolitik sein, wie die Senatskanzlei mitteilte. Die rund eineinhalbstündige Veranstaltung ist ab 19.00 Uhr im Bezirksamt Pankow geplant und wird von Senatssprecherin Christine Richter moderiert. Dabei sollen die Teilnehmer Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und mit dem Regierenden Bürgermeister über ihre Anliegen zu diskutieren.

Der CDU-Politiker hat angekündigt, bei der Gesprächsreihe „Kai Wegner vor Ort“ in den kommenden Monaten sämtliche zwölf Berliner Bezirke zu besuchen. Es ist Wegners vierte Veranstaltung dieser Art. Zuletzt war er in Reinickendorf, davor in Treptow-Köpenick und zum Auftakt Mitte April in Charlottenburg-Wilmersdorf. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich.