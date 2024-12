Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat den Berlinerinnen und Berlinern besinnliche Weihnachten gewünscht, aber auch an den Anschlag in Magdeburg erinnert. „Ein Jahr, das voller Herausforderungen war, liegt hinter uns. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mich nach Weihnachten gesehnt“, sagte der CDU-Politiker. „Nach einer Zeit, die uns innehalten lässt und uns an das erinnert, was uns verbindet: Familie, Freunde, Zusammenhalt und Hoffnung.“

„Doch gerade in dieser Zeit der Besinnung wird uns auch bewusst, wie unruhig und herausfordernd die Welt um uns herum ist“, erklärte Wegner. „Wir sind voller Trauer um die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, wir erleben Kriege und Krisen, Verunsicherungen und Spaltungen in unserer Gesellschaft.“

Wegner dankt Polizei, Feuerwehr und Pflegekräften

Auch in Berlin gebe es große Herausforderungen, aber ebenso große Chancen. „Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, damit Berlin jeden Tag ein Stück besser funktioniert“, sagte der Regierende Bürgermeister.

„Ich danke heute ganz besonders den Menschen, die auch an den Feiertagen arbeiten: den Polizeikräften, den Feuerwehrleuten, den Pflegerinnen und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten, den Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe – all jenen, die sich um ihre Mitmenschen kümmern und Berlin am Laufen halten.“

„Starten Sie zuversichtlich in ein gesundes neues Jahr“

Weihnachten sei das Fest der Liebe, der Hoffnung und der Zuversicht, sagte Wegner. „Aber ich weiß auch, dass viele Menschen Sorgen haben. Lassen wir sie nicht allein. Lassen Sie uns gemeinsam Wege finden, um Hoffnung und Perspektiven zu schaffen.“

Er wünsche allen Berlinerinnen und Berlinern ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest. „Genießen Sie die Ruhe – und vor allem die Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Liebsten, schöpfen Sie Kraft und starten Sie zuversichtlich in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.“