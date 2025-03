Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner begrüßt die Pläne für einen Harald-Juhnke-Platz am Kurfürstendamm. „Harald Juhnke war ein Berliner Original, der als Schauspieler, Sänger und Showmaster sehr viele Menschen in Berlin und Deutschland begeistert hat“, teilte der CDU-Politiker mit. „Viele Berlinerinnen und Berliner erinnern sich gerne an Harald Juhnke – Berlin wird mit dem Harald-Juhnke-Platz am Kudamm dazu beitragen, dass der großartige Schauspieler und sein Lebenswerk nicht vergessen werden.“

Juhnkes Todestag jährt sich am 1. April zum 20. Mal. Die Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und FDP im Bezirksparlament Charlottenburg-Wilmersdorf machen sich dafür stark, künftig mit einem Platz an ihn zu erinnern.

Juhnke war ein Star der Unterhaltungsbranche

In einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag an die Bezirksverordnetenversammlung setzen sie sich dafür ein, den Platz an der Straßenecke Kurfürstendamm/Uhlandstraße/Grolmanstraße nach dem Entertainer zu benennen. Darüber soll am Abend abgestimmt werden.

Juhnke gilt bis heute als einer der größten Entertainer Deutschlands. Er wurde 1929 in der Städtischen Frauenklinik Charlottenburg geboren. Rund fünf Jahrzehnte lang gehörte er zu den prägenden Figuren der Unterhaltungsbranche im Theater und deutschen Fernsehen.