Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat auf die Bedeutung der Pressefreiheit hingewiesen. Sie sei unverzichtbar für die Demokratie, teilte er am Mittwoch anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit mit. Die Freiheit, seine Meinung zu äußern, sie zu verbreiten und sich aus freien Medien zu informieren, stehe deshalb im Grundgesetz ganz vorn. „In vielen Ländern auf der ganzen Welt werden Journalistinnen und Journalisten Opfer von Verfolgung, Zensur und Gewalt“, so Wegner. „Deshalb ist es mir besonders wichtig, dass Berlin weiterhin ein sicherer Hafen für diejenigen Medienschaffenden bleibt, die in ihren Heimatländern nicht mehr frei arbeiten können.“

Nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen steigt die Unterdrückung unliebsamer Berichterstattung weltweit. „Krisen, Kriege und die anhaltende Ausbreitung des Autoritarismus haben dazu geführt, dass die Lage der Pressefreiheit im vergangenen Jahr so instabil war wie seit langem nicht“, teilte sie mit.

Deutschland ist in der von der Organisation veröffentlichten aktuellen Rangliste der Pressefreiheit das dritte Jahr in Folge abgestiegen. Danach steht die Bundesrepublik inzwischen nur noch auf Platz 21. Auch in Deutschland wachse die Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten weiter an, so Reporter ohne Grenzen.