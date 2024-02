Rund vier Monate nach dem Massaker der Hamas in Israel reist Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner nach Tel Aviv. Er will damit auch ein Zeichen setzen.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner reist am Montag zu einem Besuch nach Israel. Laut Senatskanzlei will der CDU-Politiker in Tel Aviv zunächst mit seinem Amtskollegen Ron Huldai sprechen. Dabei geht es unter anderem um eine geplante Städtepartnerschaft zwischen beiden Metropolen. Zudem ist ein Gespräch mit Angehörigen von Geiseln geplant, die die Terrororganisation Hamas bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober verschleppt hat.

Am Dienstag besucht Wegner dann die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Von einem Vertreter der deutschen Vertretung in Ramallah will er sich außerdem über die Lage in den palästinensischen Gebieten und in Ost-Jerusalem unterrichten lassen. Am Abend trifft der Regierende Bürgermeister in Tel Aviv evakuierte Menschen aus dem Kibbuz Re’im, in dem die Hamas bei ihrem Massaker am 7. Oktober besonders schlimm wütete.

Anliegen der Reise sei es, gerade in diesen Zeiten ein Zeichen der Solidarität zu setzen, hatte Wegner Ende vergangener Woche erklärt. „Berlin steht fest an der Seite Israels - heute und jeden Tag.“ Zudem wolle er die engen Beziehungen zwischen Berlin und Tel Aviv weiter vertiefen, so Wegner. Beide Städte verbinde nicht nur eine vielfältige und lebendige Kulturszene, sie seien auch Heimat sehr erfolgreicher Start-ups.