Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat die Radwegepolitik des Senats gegen Kritik verteidigt und zu Gelassenheit geraten. „Wir wollen mehr Radwege bauen, vor allen Dingen auch schneller als der Vorgängersenat“, sagte Wegner am Dienstagabend dem RBB. „Was wir wollen, sind sinnvolle Radwege, da wo es passt, da wo es richtig ist, da wo wir Bedarfe feststellen.“ Er kritisierte die vorherige grüne Radwegepolitik: „Manchmal hat man schon das Gefühl, in Berlin sind Radwege dort entstanden, damit man das Auto 'rausdrängt und das gibt es bei mir nicht.“

Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) steht in der Kritik, nachdem sie den Radwegeausbau in Berlin auf den Prüfstand gestellt und die Bezirke aufgefordert hatte, ihre Planungen an die Verkehrsverwaltung zu melden. Wegner sagte, die Verkehrssenatorin prüfe derzeit, was in den Neben- und Hauptstraßen geplant sei. „Wir wollen ein regelrechtes Radnetz planen.“ Die Prüfung werde relativ zeitnah abgeschlossen sein. „Ich bin ganz sicher, dass dann viele sehr beruhigt sein werden.“