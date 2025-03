Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat den verstorbenen Ex-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (beide CDU) als Brückenbauer zwischen Ost und West gewürdigt. „Er war erst Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und später von Thüringen und hat damit als einziger Regierungschef ein Bundesland der "alten" und der "neuen" Bundesrepublik regiert“, sagte Wegner. „Nach der Wiedervereinigung galt sein großes Engagement dem Zusammenwachsen beider deutscher Staaten.“

„Bernhard Vogel war bekannt für seine Bodenständigkeit, sein diplomatisches Geschick und seine Fähigkeit, Brücken zwischen Ost und West zu bauen“, hob der Berliner CDU-Politiker hervor.

„Sein Tod hinterlässt eine tiefe Lücke“

In seiner Zeit in Mainz und Erfurt wie auch als Präsident des Bundesrates und in zahlreichen Ehrenämtern habe er sich im besonderen Maße um das Gemeinwesen in Deutschland verdient gemacht. „Mit ihm verlieren wir eine herausragende politische Persönlichkeit. Sein Tod hinterlässt eine tiefe Lücke. Er wird uns in Erinnerung bleiben.“

Vogel war von 1976 bis 1988 Regierungschef von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 Ministerpräsident von Thüringen. So lange wie er stand kein anderer in Deutschland an der Spitze von Landesregierungen. Er starb im Alter von 92 Jahren.