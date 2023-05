Wegner zu Räumung: An Gesetze müssen sich alle halten

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat der Polizei angesichts der Räumung des Camps der Baumbesetzer im Park Wuhlheide seine „volle Unterstützung“ zugesichert. Das betonte er auch „angesichts der möglichen Gefahren, die von der Besetzung ausgehen“, wie Wegner am Mittwochmorgen der Nachrichtenagentur dpa sagte. „Die Polizei hat diese Entscheidung sorgfältig abgewägt und mit Bedacht getroffen. In Berlin gelten Gesetze und Regeln, an die sich alle halten müssen. Diese Koalition wird auch weiterhin geltendes Recht durchsetzen.“