Berlin - Aus Sicht von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner ist die Frage noch offen, welche Einschränkungen bei der Möglichkeit zum Geldabheben mit der Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber verbunden sein sollen. An der länderübergreifenden Ausschreibung zur Bezahlkarte nehme Berlin teil, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Landesparlament. „Wir werden uns dann anschauen, was die Ausschreibung mit sich bringt. Es sind dann noch Fragen zu klären, was zum Beispiel das Thema Bargeldabhebungen angeht“, sagte Wegner.

„Ich glaube, dass es zwingend erforderlich ist, dass Menschen, die mit einer Bezahlkarte ausgestattet werden, selbstverständlich auch die Möglichkeit haben müssen, Bargeld abzuheben.“ Das gehöre zu den Themen, die gemeinsam mit den anderen Bundesländern gestaltet und dann auch im Berliner Senat besprochen und beschlossen werden müssten.

„Ziel ist es im Kern, dass wir stärker zu Effizienzsteigerungen kommen und insbesondere auch den Verwaltungsaufwand reduzieren“, sagte Wegner. „Es geht nicht um eine Umwandlung auf Sachleistungen, sondern es ist eine Veränderung des Bezahlsystems.“

Auf die Frage, ob er garantieren könne, dass es nicht zu Einschränkungen bei Geldabhebungen komme, sagte er: „Bevor das Ausschreibungsverfahren nicht richtig gestartet ist, kann ich logischerweise gar nichts garantieren. Aber es geht um Effizienzsteigerung und es geht um die Reduzierung von Verwaltungsaufwand.“

Wegner sprach sich deutlich gegen Alleingänge bei dem Thema aus: „Es wird ein Prinzip sein, was in ganz Deutschland, in allen Bundesländern geregelt wird“, sagte der CDU-Politiker. „Das war mir immer wichtig, dass es keinen Flickenteppich in ganz Deutschland gibt, sondern dass es nach Möglichkeit einheitliche Regeln gibt.“

Der schwarz-rote Senat hatte bereits am Dienstag beschlossen, bei der Einführung der Bezahlkarte dem Vergabeverfahren beizutreten, an dem sich 14 der 16 Länder beteiligen. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen die Bezahlkarte ebenfalls einführen, setzen aber auf eine eigene Lösung.

Bereits im November hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass Asylbewerber einen Teil ihrer Leistungen künftig als Guthaben auf eine Bezahlkarte bekommen sollen. Geflüchtete sollen dann wie mit einer EC-Karte bargeldlos einkaufen, aber nur eingeschränkt Geld abheben können.