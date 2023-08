Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es weiter großen Nachholbedarf bei der Ausbildung von Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehren. Viele Wehrleiter verfügen nicht über die notwendigen Qualifikationen, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben hervorgeht. Demnach führen aktuell 215 ehrenamtliche Kräfte die Funktion des Wehrleiters in ihrer Gemeinde aus, die nicht den in der Laufbahnverordnung für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren vorgeschriebenen Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ abgeschlossen haben.

90 von ihnen füllen die Funktion des Wehrleiters bereits länger als zwei Jahre aus. Eine nach Landkreisen und kreisfreien Städten gegliederte Tabelle zeigt, dass zu mehreren Regionen und Gemeinden Angaben fehlen.

Das Innenministerium hob hervor, dass die Teilnehmerzahlen der Ausbildungslehrgänge „Leiter einer Feuerwehr“ von 20 auf 30 erhöht worden seien. In diesem Jahr fänden insgesamt zehn dieser Lehrgänge statt. Für das kommende Jahr sollten regionale Lehrgänge mit Teilnehmerzahlen von etwa 100 angeboten werden. „Eine deutliche Priorisierung der Lehrgänge Gruppen-, Zug- und Verbandsführer wird für die Lehrgangsplanung 2024 erfolgen.“

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Rüdiger Erben, erklärte: „Die Sicherstellung der Ausbildung ist keine Kür, sondern eine Pflichtaufgabe des Landes. Mit der Corona-Pandemie ist das nicht mehr zu rechtfertigen. Wenn nicht bald Erfolge zu verzeichnen sind, wird der Rückstand immer größer, denn in sehr vielen unserer Feuerwehren steht ein Generationswechsel bevor.“