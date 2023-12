Strafvollzug Weihnachtsamnestie: Mindestens 29 Gefangene kommen frei

Im deutschen Justizvollzug hat es eine lange Tradition: Mit der Weihnachtsamnestie gibt es für manche Gefangenen einen vorgezogenen Start in die Freiheit. So können sie das Fest bei ihren Angehörigen verbringen. Auch in Brandenburg kommen wieder Häftlinge früher 'raus.