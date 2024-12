Kerzen am oder in der Nähe von Weihnachtsbäumen sind eine Gefahrenquelle. Immer wieder kommt es zu Bränden.

Görlitz - Am Heiligabend ist in einer Wohnung in Görlitz ein Weihnachtsbaum in Brand geraten. Die 72 Jahre alte Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen durften die anderen Mieter wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar.