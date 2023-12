Ein Weihnachtsbaum (Nordmanntanne) steht in einem Toom Baumarkt zum Verkauf.

Potsdam/Berlin - Die Weihnachtsbaumverkäufer in Berlin und Brandenburg zeigen sich etwa eine Woche vor Heiligabend zufrieden mit dem bisherigen Geschäft. In der Tendenz stellen mehr Haushalte als in den vergangenen Jahren einen echten Baum auf, wie eine Sprecherin des Weihnachtsbaumverbandes auf Anfrage sagte. Für eine quantitative Aussage sei es aber noch zu früh.

Deutschlandweit wurden nach Angaben der Sprecherin im vergangenen Jahr etwa 25 Millionen Weihnachtsbäume aufgestellt. „Das ist mehr als noch vor zehn Jahren, auch weil die Haushalte tendenziell immer kleiner werden“, sagte die Sprecherin.

Plastikbäume seien ein Nischenprodukt. Sogenannte Baumersatzprodukte machten nicht mehr als 5 Prozent bei den Weihnachtsbäumen aus, erklärte die Sprecherin.