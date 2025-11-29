In der Weihnachtsmann-Branche herrscht Fachkräftemangel. Wer Lust auf einen originellen Nebenjob hat, kann sich noch bewerben.

Auch im letzten Jahr trafen sich Engel und Weihnachtsmänner zur Vollversammlung vor dem Brandenburger Tor. (Archivbild)

Berlin - Für die Feiertage sucht die Berliner Weihnachtsmannzentale noch dringend nach Weihnachtsmännern und Engeln. „Wir haben ein Nachwuchsproblem“, sagte „Oberweihnachtsmann“ Andreas Penski dem „Tagesspiegel“.

Früher sei der Job attraktiv für Studierende gewesen. Doch seit der Umstellung auf Bachelor und Master habe sich die Studienzeit verdichtet und die Zahl der Interessenten sei gesunken, so seine Erklärung. „Mehr als ein steter Nebenjob ist bei den meisten nicht mehr drin“, sagte Penski der Zeitung. Außerdem können viele Darsteller altersbedingt nicht mehr tätig sein, wie die Zentrale kürzlich mitteilte.

Interessierte müssen an Casting teilnehmen

Die Weihnachtsmannzentrale vermittelt Engel- und Weihnachtsmann-Darsteller, die Familien in Berlin und Umland an Heiligabend besuchen. Auch in der Adventszeit sind die Weihnachtsmänner und Engel zum Teils schon unterwegs.

Wer Weihnachtsmann bei der Firma werden möchte, muss an einem Casting teilnehmen. Wichtig sei ein positiver Zugang zu Kindern und die Bereitschaft am 24. Dezember zu arbeiten, heißt es von der Firma.

Am Sonntagmittag treffen sich die Weihnachtsmänner und Engel der Berliner

Weihnachtsmannzentrale vor dem Brandenburger Tor. Es soll gesungen und Stofftiere und Spielzeuge an „große und kleine Kinder“ verteilt werden.