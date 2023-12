Berlin - Die Vorbereitungen für ein Weihnachtsmenü für Obdachlose vom Sterne-Koch laufen auf Hochtouren: Am Mittwoch hat Eberhard Lange vom Berliner Restaurant „Hugos“, das im Hotel „Intercontinental“ liegt, zusammen mit dem Küchenchef des Hotels und dem Koch der Stadtmission das Weihnachtsmenü besprochen und Hühnerfrikassee probegekocht.

Mehr als 2400 warme, deftige Mahlzeiten sollen den Angaben der Stadtmission zufolge zwischen Weihnachten und Neujahr an Obdachlose ausgegeben werden. Zubereitet werden sie reihum in acht Berliner Hotels, die Bedürftigen erhalten die Essen an acht Abenden in den drei Notunterkünften der Stadtmission. Jede Hotelküche bereitet etwa 300 Abendessen für die Gäste der Stadtmission zu. Kältebusse beliefern dann die Notunterkünfte mit beispielsweise Berliner Erbseneintopf mit Geflügel-Wiener und Schrippe, Rindsgulasch mit Rotkohl und Spätzle, Chili con Carne mit Reis - je nach Tag.

Bereits seit 17 Jahren bereiten laut Stadtmission Hotels in der Hauptstadt Weihnachtsmenüs zu - auf Initiative des „Intercontinenals“. Dieses Jahr ist demnach erstmals ein Sternekoch an der Erarbeitung des Menüs und teilweise auch an der Zubereitung beteiligt.