Elxleben - 30 Weihnachtsbäume sind im Landkreis Sömmerda gestohlen worden. Die Nordmanntannen stammten von einer Weihnachtsbaumverkäuferin in Elxleben, wie die Erfurter Polizei am Freitag berichtete. Die Tanne gilt als besonders beliebter Weihnachtsbaum - und relativ teuer. „Eine unbekannte Person war offenbar nicht bereit, sich in Unkosten zu stürzen“, hieß es von der Polizei. Es sei ein Schaden in Höhe von rund 750 Euro entstanden. Die Ermittlungen laufen.