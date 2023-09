Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat angekündigt, auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel über den Wolf sprechen zu wollen. Es gebe einen sehr hohen Wolfsbestand in Niedersachsen, insbesondere in den Schwerpunktregionen, sagte Weil am Mittwoch in Hannover vor der Abreise nach Brüssel. Es gebe keine Gefahr, dass der Wolf in diesen Regionen ausgerottet werden könne. Es häuften sich dort zudem Nutzungskonflikte. „Da muss der Staat intervenieren können“, sagte Weil. „Das ist unter den heute gegebenen Bedingungen so nicht möglich und das wollen wir in Brüssel sehr ernsthaft vortragen.“