Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) besucht von Sonntag bis kommenden Mittwoch Spanien. Unter anderem wolle Niedersachsen seine Zusammenarbeit mit der spanischen Region Valencia intensivieren, sagte am Freitag eine Sprecherin der Staatskanzlei. Neben einem Gespräch mit dem Präsidenten der Generalitat Valenciana sei auch die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens zwischen Niedersachsen und der Valencianischen Gemeinschaft geplant. Unter anderem solle es Gespräche zur Sicherung von Fachkräften geben: spanische Auszubildende sollen über einen Austausch nach Deutschland kommen.

Geplant sind auch Gespräche mit dem Unternehmen PowerCO. „PowerCO ist eine europäische Gesellschaft, in der Volkswagen seine weltweiten Batterieaktivitäten bündelt“, sagte die Sprecherin. Das Unternehmen wolle weltweit drei Gigafactories bauen, darunter eine in Salzgitter und eine andere in Valencia.

Auch ein Gespräch mit Vertretern der spanischen Regierung und der spanischen Wirtschaft stehen laut Staatskanzlei auf dem Programm. Dazu gehöre auch ein Termin mit dem Konzern Enagás, der einer der größten LNG-Terminalbetreiber und der zweitgrößte Gasnetzbetreiber Europas sei. Das sei für Niedersachsen mit Blick auf den LNG-Terminal in Stade interessant, hieß es.