Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht bei der Entwicklung der Energiepreise etwas Entspannung - ruft aber weiterhin zur Vorsicht auf. „Unsere Befürchtungen sind zum Glück so nicht eingetreten, im Gegenteil, wir sitzen heute wesentlich entspannter beisammen, als das noch vor einigen Monaten der Fall war“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover nach Gesprächen mit Kommunen, Wirtschafts- und Sozialverbänden.

Man sei zwar gut durch den Winter gekommen, aber die Krise sei noch nicht vorbei, sagte Weil. Manche Verträge zur Energieversorgung würden jetzt erst auslaufen und müssten neu abgeschlossen werden. „Auch im nächsten Winter werden wir wieder Energie sparen müssen“, betonte der Ministerpräsident.