Weil: Solider Haushalt in stürmischen Zeiten

Hannover - Mit dem beschlossenen Landeshaushalt für das kommende Jahr sieht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil eine solide Ausgangsbasis. Es sei ein solider Haushalt in stürmischen Zeiten, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover.

Als wichtiges Vorhaben der Landesregierung im kommenden Jahr nannte Weil etwa die Anhebung vieler Lehrergehälter. „Dahinter verbirgt sich die gleiche Bezahlung von Lehrkräften an den niedersächsischen Schulen, unabhängig von der jeweiligen Schulform“, sagte der Ministerpräsident.

Zu Beginn des Schuljahres 2024/25 soll das Gehalt vieler Lehrkräfte angehoben werden. A13 bezeichnet die Besoldungsstufe, die bisher Gymnasiallehrer erhalten, nicht aber deren Kolleginnen und Kollegen an anderen Schulen.

In den Mittelpunkt für das neue Jahr rückte Weil ebenfalls die Gründung der Landeswohnungsgesellschaft, mit der mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen soll.