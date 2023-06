Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil geht in den niedersächsischen Landtag.

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat eine politische Patenschaft für einen inhaftierten iranischen Rechtsanwalt übernommen. Mohammad Najafi wurde wegen seiner Arbeit als Rechtsbeistand von Menschenrechtsaktiven und deren Angehörigen sowie wegen öffentlicher Kritik am Regime seit vielen Jahren durch iranische Behörden bedroht und mehrfach festgenommen, wie die Staatskanzlei in Hannover am Donnerstag mitteilte.

2018 wurde er demnach inhaftiert. Mittlerweile sei der 47-Jährige in mehreren willkürlichen Verfahren im Iran zu Haftstrafen von mehr als 24 Jahren verurteilt worden, hieß es weiter.

Ministerpräsident Weil sagte laut Mitteilung: „Es macht mich fassungslos, mit welcher ungeheuren Brutalität und Willkür das iranische Regime gegen seine Bevölkerung vorgeht.“ Unterdrückung, Festnahmen, Folter und Hinrichtungen gehörten zum grausamen Regimealltag.

„Mohammad Najafi hat als Rechtsanwalt politische Gefangene verteidigt und dem Regime öffentlich einen Spiegel vorgehalten - das wurde ihm zum Verhängnis. Najafi leidet an Diabetes sowie Nieren-, Prostata- und Herzerkrankungen“, sagte der SPD-Politiker. Unterstützerinnen und Unterstützer sprächen von einem besorgniserregenden Gesundheitszustand.

„Ich habe den iranischen Botschafter aufgefordert, unverzüglich eine adäquate medizinische Versorgung von Mohammad Najafi sicherzustellen und sich für seine sofortige und bedingungslose Freilassung einzusetzen“, sagte Weil.