Weil: Wünsche mir von Grünen mehr Realitätsbezug

Vechta - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wünscht sich auch mit Blick auf eine mögliche rot-grüne Koalition nach der Landtagswahl im Oktober eine realitätsbezogenere Politik von den Grünen. „Ich wünschte mir von den Grünen, dass sie frühzeitig deutlich mehr Realitätsbezug zeigen. Dass sie bei Wählerinnen und Wählern nicht mit Plänen und Forderungen werben, die bei Lichte betrachtet nicht realisierbar sind“, sagte der SPD-Vorsitzende der OM-Mediengruppe in Vechta (Samstag).

Ohne konkrete Beispiele zu nennen, sagte Weil, es stelle sich bei den Grünen die Frage, wie „bei aller guten Absicht“ Ziele mit realistischen Zwischenschritten erreicht werden können. „Die Grünen stellen sich diese Frage häufig erst, wenn sie in Amt und Würden sind. Das führt dann, wie man bei Robert Habeck beobachten kann, auch dazu, dass sie deutliche Abstriche machen müssen“, sagte Weil.

Der Ministerpräsident bekräftigte in dem Gespräch mit der „Oldenburgische Volkszeitung“ und der „Münsterländische Tageszeitung“ im Fall eines Sieges bei der Landtagswahl am 9. Oktober eine rot-grüne Koalition anzustreben. „Ich befürchte, dass eine Fortsetzung der großen Koalition Niedersachsen in eine Phase des Stillstands führen würde. Das können wir uns definitiv nicht leisten.“