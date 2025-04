Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht das Osterfest als Mutmacher in einer von Krisen geprägten Zeit. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, des Krieges im Nahen Osten sowie weiterer Krisenherde und Problemen hierzulande falle ein positiver Blick in die Zukunft mitunter schwer, sagte der SPD-Politiker. Am Ende aber werde das Leben über den Tod siegen – „das ist die Osterbotschaft, die Zuversicht gibt und Mut macht“.

Weil appellierte: „Wenn wir einander mit Respekt und Wertschätzung begegnen und als Gemeinschaft zusammenstehen, dann sind wir stark, können viele Herausforderungen meistern und mutig nach vorne schauen.“ Allen Kindern wünschte der Regierungschef zudem „eine erfolgreiche Ostereiersuche“.