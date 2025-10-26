Weiter obenauf: Die MBC-Basketballer. Doch es war knapp.

Frankfurt - Die Basketballer von Syntainics MBC haben im fünften Bundesliga-Spiel ihren fünften Sieg gefeiert und damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Die Weißenfelser behielten bei den Skyliners aus Frankfurt mit 97:93 (42:38, 83:83) nach Verlängerung die Oberhand und verteidigten damit ihre führende Position in der Basketball-Bundesliga.

Den größten Anteil am Erfolg hatten Khyri Thomas (23 Punkte), Marcus Foster (17), Spencer Reaves (14), RJ Gunn und Collin Welp (je 11). Für die Hessen erzielten Jaedon Le Dee (18), Nahiem Alleyne (17), Till Pape, Isaiah Swope (je 14) und William Christmas (10) die meisten Punkte.

Der Tabellenführer erwischte einen Start nach Maß und führte nach einer Viertelstunde mit 38:26. Nach dem Seitenwechsel verloren die Weißenfelser ihren Spielfaden. Frankfurt zog mit 53:50 825.) in Front. Doch noch vor dem Ende des dritten Viertels hatten die Gäste mit einem 12:0-Lauf auf 62:53 (29.) die Partie wieder gedreht

Doch diesen Vorsprung verspielten die Mitteldeutschen. Mit drei verwandelte Freiwürfen vier Sekunden vor dem Ende erzwang William Christmas die Verlängerung. In der Overtime hatte der Spitzenreiter jedoch den längeren Atem.