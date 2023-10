Weißenfels - Die Basketballer des Syntainics MBC aus Weißenfels haben einen Fehlstart in die Basketball-Bundesliga hingelegt. Die Schützlinge von Trainer Pedrag Krunic verloren am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 77:85 (35:41) und kassierten damit im zweiten Spiel die zweite Niederlage. Bereits am Freitag hatte der MBC bei Bayern München mit 87:96 den Kürzeren gezogen. Den größten Anteil am Braunschweiger Erfolg hatten Ferdinand Zylka (22 Punkte), TJ Crockett Jr. (20), Nicholas Tischler (13) und Ahmaad Rorie (10). Für Weißenfels punkteten Johnathan Stove (15), Martin Breunig (14) und Kostja Mushidi (11) zweistellig.

Die Gastgeber konnten die Begegnung bis ins dritte Viertel hinein ausgeglichen gestalten. Doch dann sorgten die Niedersachsen mit einem 10:0-Lauf von 46:46 (24.) auf 56:46 (28.) für eine Vorentscheidung in dieser Partie und bauten ihre Führung auf 65:53 (32.) aus. Weißenfels konnte noch einmal auf 65:66 (34.) heran, konnte die Partie auch aufgrund der hohen Fehlerquote nicht mehr drehen. Die Gastgeber leisteten sich 17, Braunschweig nur elf Ballverluste.