Weißenfels - Die Basketballer vom MBC Syntainics Weißenfels haben das Viertelfinale des BBL-Pokals erreicht. Die Schützlinge von Trainer Pedrag Krunic entschieden am Sonntag das Duell der Bundesligisten gegen MLP Academics Heidelberg vor heimischer Kulisse mit 98:94 (50:39) zu ihren Gunsten. Den größten Anteil am Erreichen der Runde der letzten Acht hatten Johnathan Stove (21), Kostja Mushidi, Diante Baldwin und Martin Breunig (je 15). Für Heidelberg erzielten Vincent Kesteloot (19), Jeffrey Carroll (17), Tim Coleman (16) und Mike Mc Guirl (12) die meisten Punkte.

Die Anfangsphase des Duells der beiden bisher in der Bundesliga sieglosen Vereine verlief in den ersten 15 Minuten völlig ausgeglichen. Dann setzten sich die Hausherren mit einem 16:4-Lauf von 32:32 auf 48:36 (19.) ab und bauten diesen Vorsprung bis zur 24. Minute auf 64:48 aus. Im letzten Viertel mussten die Weißenfelser jedoch noch einmal um das Weiterkommen zittern. Heidelberg kam innerhalb von 90 Sekunden durch einen 10:0-Lauf von 80:66 (34.) auf 80:76 (35.) heran. Beim 88:87 (38.) drohte die Partie zugunsten der Gäste zu kippen. Doch mit fünf Punkten in Serie zogen die Mitteldeutschen auf 93:87 (39.) davon und retteten den knappen Vorsprung ins Ziel.