Weißenfels verliert in Bonn auch zweites Saisonspiel

Der Weißenfelser Charles Callison erzielte in Bonn nur sechs Punkte.

Bonn - Die Basketballer des MBC Syntainics haben auch im zweiten Spiel der neuen Saison eine Niederlage kassiert. Die Weißenfelser verloren bei den Telekom Baskets Bonn 80:95 (43:46) und blieben damit das siebte Jahr in Folge in der ehemaligen Bundeshauptstadt sieglos. Der bislang letzte Erfolg gelang den Mitteldeutschen am 21. Oktober 2017 beim 91:84-Triumph.

Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Darius McGhee (27 Punkte), Phlandrous Fleming (21), Till Pape (16) und Thomas Kennedy (13). Für die Weißenfelser erzielten Ty Brewer (20), Tyren Johnson (14), Martin Breunig (13) und Spencer Reaves (12) die meisten Punkte.

Die Schützlinge von MBC-Coach Janis Gailitis konnten den Bonnern nur in der ersten Hälfte Paroli bieten und führten anfangs 10:7. Danach zogen die Hausherren mit einem 14:2-Lauf auf 21:12 davon. Die Weißenfelser kamen zwar bis zur Pause auf drei Punkte heran und gaben auch in der zweiten Halbzeit nach dem 50:66-Rückstand nicht auf, die Gäste kamen aber nicht mehr heran. Die Bonner waren bei Rebounds überlegen und hatten auch die bessere Trefferquote aus dem Feld.