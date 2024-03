Halle - Weißes Pulver auf dem Boden einer S-Bahn hat am späten Sonntagabend zu einem Einsatz von Spezialkräften der Feuerwehr am Bahnhof in Halle geführt. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich bei dem Pulver um Siliciumdioxid handelte, was in Vogelsand vorkommt und dementsprechend ungefährlich ist, wie die Bundespolizei Magdeburg am Montag mitteilte. Die Reisenden mussten die Bahn verlassen und ein Bahnsteig wurde für etwa eine Stunde abgesperrt, hieß es. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.