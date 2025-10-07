Während bundesweit weniger Studenten in den technischen MINT-Fächern starten, erlebt Ilmenau einen Boom. Vor allem aus dem Ausland interessieren sich viele für die Technische Universität.

Bisher haben sich mehr als 600 junge Menschen für ein Studium an der TU Ilmenau entschieden. (Archivbild)

Ilmenau - An der Technischen Universität (TU) Ilmenau setzt sich der Trend der steigenden Zahlen bei Studienanfängern fort. Für das neue Wintersemester haben sich laut Universität bereits neun Prozent mehr Studierende eingeschrieben als im Vorjahr. Bereits vor einem Jahr hatte es einen Anstieg um elf Prozent gegeben. Insgesamt hätten bislang 603 Menschen einen der 49 Studiengänge der Universität neu gewählt.

Bundesweit seien die Studienanfängerzahlen in MINT-Fächern, also in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, rückläufig, teilte die Universität mit. Umso erfreulicher sei es, dass dieser Trend an der TU Ilmenau durchbrochen werde. Mehr als 60 Prozent der neu eingeschriebenen Studierenden kommt den Angaben zufolge aus dem Ausland.