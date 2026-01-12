Nach dem Schneefall der vergangenen Tage sorgen Tauwetter und gefrierender Regen nun für rutschige Straßen. Das hat auch weiter Auswirkungen auf den Bahnverkehr und die Schulen.

Hannover/Bremen - Erst Schnee, dann Regen und Tauwetter führen am Montag zu Eis und Glätte – davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Morgen hatte das noch kaum zu Unfällen geführt. Dafür gab es aber weiter Einschränkungen bei der Bahn und auch Schulen blieben noch einmal geschlossen.

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn lief es am Morgen in Niedersachsen und Bremen überwiegend normal, wie eine Sprecherin sagte. Vereinzelt könne es jedoch weiter zu Teilausfällen oder kleineren Störungen kommen. Zudem würde der ICE zwischen Berlin und Frankfurt am Main derzeit nicht in Braunschweig und Hildesheim halten und die Höchstgeschwindigkeit sei teilweise gedrosselt.

Einschränkungen bei Regios, wenig Probleme am Flughafen

Bei den Regionalbahnen von Metronom und Enno fielen am Morgen einige Züge aus, wie die Unternehmen auf ihren Internetseiten mitteilten. Die Strecken seien teilweise zu stark vereist. Auch bei der S-Bahn Hannover läuft der Verkehr noch nicht wieder rund. So falle die Linie S3 zwischen Hannover und Hildesheim weiterhin aus. Zudem könne der Bahnhof Hannover Messe/Laatzen nicht bedient werden, hieß es.

An den Flughäfen Hannover und Bremen läuft der Flugbetrieb trotz der winterlichen Bedingungen hingegen weitgehend regulär. Es gebe keine größeren Probleme, teilten beide Airports auf Anfrage mit.

Schüler bleiben nochmal zu Hause

Glatte Straßen führen in Niedersachsen und Bremen nochmal zu Schulausfall. Der reguläre Unterricht ist in beiden Bundesländern abgesagt. Viele Schulen setzen aber auf Distanzunterricht: Entweder per Video-Unterricht oder mit Aufgaben, die zu Hause erledigt werden sollen. Wie genau der Unterricht organisiert ist, entscheiden die einzelnen Schulen. Für Schülerinnen und Schüler bis zur zehnten Klasse ist eine Notbetreuung vorgesehen. Die Einrichtungen sind also nicht geschlossen.

Bereits am Freitag hatten die Schülerinnen und Schüler in den beiden Bundesländern keinen regulären Unterricht. Grund waren der heftige Schneefall und die Warnung vor Sturm und Schneeverwehungen.

Tauwetter naht

Am Montag sollte es vor allem im Harz noch bis in die Abendstunden glatt sein, auch in der Nacht kann es nochmal zu Frost und Glätte kommen. Die Höchstwerte für Niedersachsen liegen tagsüber mit bis zu fünf Grad aber vielerorts wieder über dem Gefrierpunkt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Der Trend soll sich in den kommenden Tagen fortsetzen, mit bis zu 7 Grad am Dienstag und bis zu 9 Grad am Mittwoch.