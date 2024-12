Potsdam - Das trübe, regnerische und sehr milde Wetter hält in Berlin und Brandenburg weiter an. Es weht zumeist ein mäßiger bis böiger Wind, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Nach zunächst aufgelockertem Himmel werden die Wolken im Verlauf des Freitags bei neun bis elf Grad dichter, von West nach Ost zieht ein Regengebiet durch. In der Nacht schwächt sich der Wind ab.

Bei zeitweise Regen steigen die Temperaturen am Donnerstag sogar auf bis zu 14 Grad. Der frische Südwestwind dreht der Vorhersage zufolge am Nachmittag und Abend auf Nordwest. Stürmische Böen sind nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Freitag können lokal Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer niedergehen. Am Freitag werden es nur noch bis zu sieben Grad und es gibt neben Wolken auch heitere Abschnitte und es bleibt meist niederschlagsfrei.