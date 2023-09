Weiter Sonne und warme Temperaturen in Sachsen

Dresden - Sonnenschein und warme Temperaturen bleiben den Menschen in Sachsen in den nächsten Tagen erhalten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen am Mittwoch 27 bis 30 Grad, im Bergland 23 bis 26 Grad. Die Sonne scheint und es bleibt trocken.

Nachts kühlt es nach den Angaben von Mittwoch auf 16 bis 11 Grad ab, in Tallagen auf bis 7 Grad. Am Donnerstag geht es sonnig und trocken weiter mit Höchsttemperaturen von 27 bis 30 Grad, im Bergland werden es der Vorhersage nach 24 bis 27 Grad.

In der Nacht bleibt es trocken bei 17 bis 12 Grad, im Bergland bis 8 Grad. Das Wetter am Freitag unterscheidet sich kaum von den Vortagen: Die Sonne scheint bei 28 bis 31 Grad, im Bergland bei 22 bis 28 Grad.