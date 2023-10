Hannover/Bremen - Anlässlich des Gaza-Kriegs sind in Niedersachsen und Bremen weitere Demonstrationen geplant. Zu einer pro-palästinensischen Protestkundgebung, die am Freitag um 15.00 Uhr in Bremen beginnen soll, erwartet die Polizei rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das sagte eine Sprecherin der Polizei. Kennzeichen, Symbole und Fahnen von Terrororganisationen dürfen nicht gezeigt werden.

Für Samstag sind bislang vier Protestkundgebungen in Hannover angemeldet, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmittag sagte. Zwei weitere Versammlungen am Samstag in Bremen und Braunschweig wurden verboten. Nach Einschätzungen der Behörden war die öffentliche Sicherheit gefährdet.