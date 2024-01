Bispingen - Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 ist eine weitere Ersthelferin gestorben. Die schwer verletzte 29-Jährige starb in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Unfall am Sonntagvormittag an der Anschlussstelle Schneverdingen nördlich von Soltau starb auch ein 28-Jähriger, der ebenfalls Ersthelfer war.

Mehrere Autos waren an dem Unfall beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen vom Sonntag verlor eine 41-Jährige bei glatter Straße die Kontrolle über ihren Wagen und erfasste den 28-Jährigen. Zudem wurden die 29-Jährige sowie auch eine 71-Jährige, eine 40-Jährige und ihr 9 Jahre alter Sohn verletzt. Die beiden Ersthelfer hatten sich den Angaben nach zum Zeitpunkt des Unfalls um einen 50 Jahre alten Mann gekümmert. Dieser war zuvor mit seinem Auto ins Schleudern geraten und auf einem Grünstreifen stehen geblieben.